Forrige kvartal var meget suksessfullt for Activision Blizzard

I disse dager er det tradisjon for at de diverse utgiverne i bransjen avholder finansmøter med deres investorer, og da fremlegger de også resultater fra kvartalet som har gått. Bransjen har dog i forrige kvartal vært i en litt annen posisjon, en som faktisk har vært ganske positiv for Activision Blizzard, som har overgått deres forventede omsetning ganske mye.

I deres resultater fra forrige kvartal fremgår det at de omsatt for $1.78 milliarder, som overgår de $1.64 milliarder de forventet å omsette for.

Det skyldes hovedsaklig Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzone, men også Blizzards titler har tatt et tigersprang i forhold til antallet aktive spillere og abonnenter. Antallet abonnenter i World of Warcraft har steget, og det har kommet flere spillere til Overwatch og Hearthstone. De har bragt inn $452 millioner, som er en stigning på $108 sammenliknet med samme periode i fjor.

King-divisjonen har ikke kalrt seg helt som forventet, og omsetningen har falt med $31 millioner sammenliknet med fjoråret.