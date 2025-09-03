Forsaken 64 vil bli lagt til Switch Online + Expansion Pack denne uken

HQ

Vi roser ofte Nintendo for det raske tempoet de holder når det gjelder nye musikkutgivelser til Nintendo Music -appen. På den annen side har vi sjelden grunn til å være like begeistret over hastigheten på nye Nintendo 64 og Gamecube spill på abonnementstjenesten Switch Online + Expansion Pack.

Nå vet vi i hvert fall at et Nintendo 64 -tilskudd er på vei i form av Forsaken 64 fra 1998. Det ble utviklet av Probe Entertainment, som senere skiftet navn til Acclaim Studios London. Vi antar at mange av dere ikke kjenner til tittelen, men som navnet antyder, er det Nintendo 64 -versjonen av Forsaken, en Descent-inspirert tittel der du styrer et svevende kjøretøy med full tredimensjonal bevegelsesfrihet.

Med dette som utgangspunkt må du ta deg gjennom labyrintlignende nivåer fylt med feller, fiender og bonusgjenstander. Det finnes både enkelt- og flerspillermodus, og Forsaken 64 ble ofte ansett som en av de mest grafisk imponerende titlene til konsollen.

Sjekk ut en kort trailer nedenfor, og fra og med i morgen kan du laste ned og spille det hvis du abonnerer på Switch Online + Expansion Pack.