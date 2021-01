Forseglet Pokémon First Edition Base Set Booster Box solgt på auksjon for 3,5 millioner kroner

Du ser på Annonser

Den store auksjonsportalen Heritage Auctions har skapt mange overskrifter ved å selge spillrelaterte samleobjekter. Blant annet har forseglede eksemplarer av Super Mario Bros.-spillene solgt for hundretusenvis av kroner, men en ny auksjon på en forseglet Pokémon Base Set Booster Box slår alle rekorder.

Som det fremgår hos Heritage Auctions har de nylig solgt en First Edition Base Set Booster Box, som kom da kortspillet ble lansert i 1999. Det var mange hundre seriøse kjøpere om budet, og til sist ble den forseglede esken solgt for $408.000, altså cirka 3,5 millioner kroner.

Settet inneholder 102 kort, hvorav det legendariske Charizard-kortet inngår, som alene tidligere har solgt for mellom $150.000 og $220.000, alt etter tilstand.

Auksjonen var en del av en fysisk begivenhet i Dallas, ved navn Comics and Comic Art Autcion, hvor det ble solgt Pokémon-kort for over 1,3 millioner dollar.