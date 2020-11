Forseglet Super Mario Bros. 3 setter ny auksjonsrekord

Du ser på Annonser

Eldre spill har virkelig begynt å bli en gullgruve i takt med at bransjen faktisk begynner å få noen tiår på nakken. Et ferskt eksempel på det får vi fra Heritage Auction hvor et forseglet eksemplar av Super Mario Bros. 3 fra 1990 har blitt solgt for $156,000 (1,4 millioner kroner) eksklusivt kommisjonen.

Dermed er det i dag det dyreste spillet, hvor den tidligere rekordholderen var originale Super Mario Bros. som tidligere i år gikk for $114 000.