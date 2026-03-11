Forsinkelser i romskipet kan true NASAs tidsplan for månelanding, sier vakthund

HQ

Forsinkelser i utviklingen av SpaceX Starship kan true tidslinjen for å sende astronauter tilbake til månen, ifølge en rapport fra NASAs generalinspektør. Raketten, som i 2021 ble valgt som månelandingsfartøy for Artemis-programmet, har allerede akkumulert minst to års forsinkelser.

En av de største utfordringene er Starships planlagte system for drivstoffpåfylling i rommet, som vil kreve at mer enn 11 ekstra Starships skytes opp i bane for å overføre drivstoff før landingsfartøyet fortsetter mot månen. Prosessen innebærer sammenkobling av romskip og overføring av store mengder superkjølt drivstoff i bane, noe som aldri har vært forsøkt i så stor skala før.

Forsinkelsene kan føre til at tidslinjen for Artemis-oppdragene, som har som mål å landsette astronauter på månen senere i dette tiåret, forskyves. NASA samarbeider også med andre selskaper, deriblant Jeff Bezos' Blue Origin, som et ledd i arbeidet med å etablere regelmessige, bemannede ferder til månens overflate.

Som det står i rapporten:

"NASA-tjenestemenn som fører tilsyn med SpaceXs Starship-utvikling, anser det å demonstrere kryogenisk drivmiddeloverføring som en av de viktigste tekniske utfordringene vi står overfor. NASA sporer en stor risiko for at noen av de kryogene teknologiene og mulighetene SpaceX utvikler, ikke vil være tilstrekkelig modne før en månelanding i 2028."