Forskere avdekker det første øyeblikket mennesket gjorde opp ild

HQ

Forskere i Storbritannia har avdekket det eldste kjente beviset på at mennesker bevisst har laget ild: et neandertaler-ildsted som er datert til for rundt 415 000 år siden. Funnet, som ble gjort i en tidligere teglsteinsgruve nær Barnham i Suffolk, skyver tidslinjen for kontrollert ild langt tidligere tilbake enn tidligere antatt.

Det eldste kjente beviset på at mennesker har gjort opp ild med vilje

Forskerne fant oppvarmet leire, knuste flintredskaper og to biter av jernkis (et mineral som slår gnister når det treffer flint), noe som tyder på at tidlige mennesker med vilje skapte og gjentatte ganger brukte ild på stedet. Ildstedet lå ved siden av det som en gang var et vannhull, og ser ut til å ha vært en vanlig leirplass.

Teamet sier at bevisene viser at neandertalerne transporterte pyritt spesielt for å lage ild, noe som utfordrer gamle antakelser om deres evner. Til nå er det tidligste beviset på at neandertalerne kunne lage ild, datert til for bare rundt 50 000 år siden i Nord-Frankrike. Dette nye funnet viser at de tidlige neandertalerne var langt mer avanserte enn det som ofte blir fremstilt.

Tidligste bevis datert til for bare rundt 50 000 år siden

Kontrollert ild kan ha vært sentralt for overlevelse i kaldere klimaer som Storbritannia, og muliggjorde matlaging, varme, nattlige sammenkomster og potensielt støtte utviklingen av sosiale bånd og språk. Matlagingen hjalp også de første menneskene med å fordøye seigere mat, noe som frigjorde energi til hjernens vekst.

Funnstedet er eldre enn de tidligste fossilene av Homo sapiens, noe som tyder på at Neandertalerne var ildmakerne. Selv om det ikke ble funnet noen menneskelige levninger i Barnham, styrker nærliggende funn av beinfragmenter fra neandertalere saken. Tester tyder på at ildstedet brant gjentatte ganger ved temperaturer på over 700 °C, noe som bekrefter bevisst bruk snarere enn naturlig brann. For mer informasjon, se forskningen som ble publisert onsdag i tidsskriftet Nature.