Forskere avdekker en enorm skjult verden under Antarktis' is

HQ

I flere tiår har Antarktis' enorme innlandsis skjult det som ligger under den. Nå har forskere laget det hittil mest detaljerte kartet over landskapet som skjuler seg under isen, og avslører en overraskende variert verden av fjell, dype kløfter, brede daler og tusenvis av små åser.

Ved hjelp av høyoppløselige satellittdata og en teknikk som sporer hvordan isen beveger seg på overflaten, har forskerne kunnet rekonstruere formen på landet under isen, selv i områder som aldri har vært undersøkt direkte. Resultatet er det første komplette bildet av det subglasiale terrenget over hele kontinentet.

Et av disse kartene... // Shutterstock

Dette skjulte landskapet spiller en nøkkelrolle i hvordan isen i Antarktis oppfører seg når klimaet blir varmere. Ujevnt og ujevnt underlag kan bremse isens bevegelse mot havet, mens glattere områder gjør at den beveger seg raskere. Når forskerne vet hva som ligger under isen, kan de bedre forutsi hvor raskt smeltende is kan øke det globale havnivået.

Kartet identifiserte mer enn 30 000 tidligere ukjente åser, noe som understreker hvor lite man visste om Antarktis' grunnfjell. Kontinentet, som inneholder rundt 70 % av verdens ferskvann nedfrosset i is, er større enn Europa og formet av dramatiske geologiske krefter som strekker seg millioner av år tilbake i tid. Til sammenligning var deler av Antarktis under isen inntil nå mindre godt kartlagt enn overflaten på Mars...

For mer, studien ble nettopp publisert i tidsskriftet Science.