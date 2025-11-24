Forskere finner de første skattene fra den spanske galeonen San José, "skipsvrakenes hellige gral"

HQ

Colombianske forskere har hentet opp en kanon, tre mynter og en porselenskopp fra dypet av Karibia, der den spanske galeonen San José sank i 1708 etter et britisk angrep.

Galeonen, som var på vei til Europa med en skatt som skulle finansiere den spanske arvefølgekrigen, antas å inneholde gull- og sølvmynter, smaragder og andre verdisaker potensielt verdt milliarder av euro. Vraket ligger omtrent 600 meter under havoverflaten.

Spania, Colombia og USA

Bergingen er en del av en myndighetsautorisert vitenskapelig ekspedisjon med fokus på forskning snarere enn beslagleggelse av skatter. Gjenstandene som blir funnet, skal konserveres i et eget laboratorium.

San Josés forlis, som historisk sett tilskrives et britisk bakholdsangrep, er fortsatt gjenstand for studier, og juridiske tvister om eierskap fortsetter mellom Spania, Colombia og USA investorer. For mer informasjon, se videoen nedenfor.