Forskere finner en ny bakdør for mennesker til å puste: Gjennom rumpa

Dette er kanskje en av de mest uventede milepælene innen medisinsk vitenskap, men forskere har for første gang testet enteral ventilasjon (en prosess som tilfører oksygen gjennom endetarmen) på mennesker. Resultatet? Fullstendig trygt.

Studien, som er publisert i Med, bekrefter at denne såkalte "rumpepusteteknikken" ikke forårsaket noen alvorlige bivirkninger blant de 27 friske mannlige frivillige som deltok. I stedet for luft brukte teamet en væske som kalles perfluordekalin.

Deltakerne fikk ikke oksygen denne gangen (dette var bare en sikkerhetsstudie), men resultatet baner vei for fremtidige tester med oksygenholdig perfluordekalin, noe som kan hjelpe pasienter med respirasjonssvikt eller nyfødte som sliter med å puste etter fødselen.

"Enteral ventilasjon er ikke ment å erstatte mekanisk ventilasjon", forklarer hovedforsker Takanori Takebe ved Cincinnati Children's Hospital og Osaka University, "men å fungere som et supplement til oksygentilførsel."

Ideen er inspirert av visse fisk og amfibier som kan absorbere oksygen gjennom tarmene når de er under vann. Og ja, før du spør, dette er ikke første gang vi har sett oksygenholdige væsker i aksjon. Husk The Abyss (1989). Eller sjekk ut videoen ovenfor.

Konseptet ga Takebes team en Ig Nobelpris i 2024, en spøkefull pris som gis til vitenskapelige prestasjoner som "får folk til å le og deretter tenke". Og nå ser det ut til at latteren kan bli til en livreddende innovasjon.

Neste skritt? Å teste teknikken på pasienter med ekte åndedrettssvikt.