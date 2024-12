Forskere forsøker å nærme seg solen

HQ

Et Nasa-romfartøy forsøker å komme seg så nær solen som aldri før. Forskerne sender ikke bare Parker Solar Probe ut i verdensrommet for å se om den brenner opp, men de håper at den vil overleve turen.

Sonden er for øyeblikket ute av kommunikasjon, og det vil den være i flere dager. Vi får vite om den har overlevd den 28. desember, når den forventes å sende ut et signal. Hvis dette oppdraget lykkes, håper man at det vil hjelpe oss til å forstå hvordan solen fungerer.

Dr. Nicola Fox, vitenskapssjef i Nasa, sier til BBC at "i århundrer har folk studert solen, men du opplever ikke atmosfæren på et sted før du faktisk besøker det. Og slik kan vi ikke oppleve atmosfæren til stjernen vår med mindre vi flyr gjennom den."

Parker Solar Probe ble skutt opp i 2018, og den har sveipet forbi solen hele 21 ganger, men dette er det hittil nærmeste møtet. Den vil være 3,8 millioner kilometer fra solen, noe som ikke høres nært ut, men vi er 93 millioner kilometer unna, så Parker Solar Probe kommer til å føle varmen.

