Forskere forvandler 5000 år gammel mumie til surdeigsbrød

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Husker du Ötzi, ismannen? Den 5000 år gamle mumien som har gitt forskerne et unikt innblikk i livet i kobberalderen, men som nå også har bidratt til noe langt mer uventet. Ötzi er nemlig nå blitt til surdeigsbrød.

Takket være forskere som har identifisert og dyrket gjærstammer som ble funnet på Ötzis kropp, har de kunnet bake brød som, ifølge dem selv, har hevet seg på en måte som ligger tett opp til det som er tilgjengelig i butikkene i dag.

Mikrobiologen Mohamed Sarhan forklarer at det tok lang tid å få de eldgamle gjærstammene til å fungere, men nevner også at dette bare er det første av mange kommende (og spennende) prosjekter som tar sikte på å utforske ulike bruksområder for eldgamle mikroorganismer.