Forskere har endelig klart å filme en kolossal blekksprut i sitt naturlige miljø

Det finnes mange arter som vi bare vet litt om. Et eksempel er kolossalblekkspruten, som etter at den ble oppdaget for første gang for rundt 100 år siden, aldri har blitt filmet i sitt naturlige miljø, hovedsakelig fordi de pleier å leve i svært, svært dype deler av havet. Det har blitt delt bilder av disse skapningene før, men det har bare vært av døende voksne dyr som har kommet opp til overflaten og blitt observert i nærheten av fiskebåter. Denne siste utviklingen er første gang en av disse skapningene har blitt sett i sitt naturlige habitat.

Ifølge BBC News er den største haken at dette ikke er en fullvoksen kolossal blekksprut, men snarere en ungfisk som bare er rundt 30 cm lang. Den ble fanget av forskere på et ikke navngitt fartøy i nærheten av Sandwichøyene i Sør-Atlanteren, på omtrent 600 meters dyp, noe som tilsvarer nesten to Eiffeltårn stablet oppå hverandre.

Opptakene ble faktisk gjort i mars av et team ledet av akademikeren University of Essex, som la ut på et 35 dager langt tokt for å finne og registrere nytt liv i vannet. Selv om den kolossale blekkspruten ikke er "ny", er dette definitivt en bragd å være stolt av. Se opptakene nedenfor på Scientific American.

Neste utfordring blir å finne og fange en voksen kolossal blekksprut i sitt naturlige habitat, noe man skulle tro var lettere enn å få øye på en unge, ettersom de kan bli opptil sju meter lange og veie rundt et halvt tonn.