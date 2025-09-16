Forskere har nesten knekt Leonardo da Vincis DNA

HQ

Hvem var Leonardo da Vinci? Hva slags person var han, hvordan var hans fysiske helse, og var mange av verkene hans i det hele tatt autentiske? Alt dette er spørsmål som forskere nå forsøker å finne svar på ved å gjennomføre en omfattende genetisk undersøkelse for å kartlegge den berømte oppfinnerens DNA.

Ifølge Science Daily nærmer undersøkelsen seg sin konklusjon. Forskerne har finkjemmet DNA fra 21 generasjoner, med utgangspunkt i Da Vincis nålevende etterkommere, og nå ser det ut til at de nærmer seg kunstnerens, vitenskapsmannens og oppfinnerens DNA.

Arbeidet er utført av organisasjonen Leonardo da Vinci DNA Project, som også var ansvarlig for å bekrefte eksistensen av Da Vinci-familiens grav i Santa Croce-kirken i Vinci. Håpet er at dette stedet vil gi DNA fra Da Vincis nærmeste familiemedlemmer.

Den genetiske sporingen har benyttet en metode som har fulgt Y-kromosomopplysninger gjennom generasjoner, og prosessen med å spore Da Vinci-DNA gjennom flere århundrer er dokumentert i den nye boken Genia Da Vinci, som er utgitt av eksperter fra Leonardo Da Vinci Heritage Association. Den vil også bli fulgt opp av en kommende dokumentarfilm og til og med en internasjonal film.

Dette er en annonse: