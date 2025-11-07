Forskere lager det første detaljerte atlaset over hvordan menneskehjernen utvikler seg fra embryo til voksen alder

HQ

Forskere har fullført det første utkastet til atlas som kartlegger hvordan hjerneceller dannes og modnes fra de tidligste stadiene i livet til voksen alder, en milepæl som kan hjelpe forskere til å forstå tilstander som autisme, ADHD, schizofreni og hjernekreft.

Arbeidet, som er en del av United States National Institutes of Health's BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN) og publisert i Nature, kartlegger hjernens utvikling hos mennesker og mus, og avslører hvordan gener slås av og på etter hvert som cellene spesialiserer seg og organiserer seg i komplekse nettverk.

En detaljert plantegning av hjernens utvikling

Studiene, som er publisert i Nature og relaterte tidsskrifter, har identifisert helt ukjente hjernecelletyper og nøkkelgener som styrer utviklingen av dem. Funnene belyser også hva som gjør den menneskelige hjerne unik, blant annet den uvanlig lange modningsperioden.

Ved å sammenligne menneskehjerner og dyrehjerner ønsker forskerne å avdekke hva som driver menneskets intelligens og hvordan utviklingsprosesser går galt ved sykdom. Forskerne håper at atlaset etter hvert vil muliggjøre presise gen- og cellebaserte terapier for nevrologiske og psykiatriske lidelser.