Forskere måler massen til en "usynlig" planet uten stjerne: Slik gjorde de det

Ikke alle planeter har den luksusen det er å gå i bane rundt en stjerne. Noen vandrer rundt i galaksen i ensomhet, uten bånd og usynlige, helt til nå... Astronomene har målt massen og avstanden til en av disse planetene, noe som gir et sjeldent glimt inn i livet til en kosmisk omstreifer.

Den nyoppdagede planeten har omtrent en femtedel av Jupiters masse og befinner seg nesten 10 000 lysår fra jorden, i hjertet av Melkeveien. Størrelsen tyder på at den har sitt opphav i et planetsystem, sannsynligvis slynget ut i det interstellare rommet etter en kaotisk gravitasjonsmiks med en søskenplanet eller en forbipasserende stjerne.

Diagram som illustrerer hvordan de gjorde det // Shutterstock

Det er ikke lett å oppdage slike ensomme verdener. Uten en stjerne til å lyse dem opp, er de usynlige planetene praktisk talt usynlige. Astronomene oppdager dem indirekte, gjennom gravitasjonsmikrolinser: Når en planet passerer foran en fjern stjerne, bøyer og forstørrer gravitasjonen stjernelyset, noe som skaper en flyktig opplysning. For å bestemme massen til det linseformede objektet må man vite hvor langt unna det befinner seg, noe som er et notorisk vanskelig problem når planeten ikke har noen vertsstjerne å forholde seg til.

Denne gangen var flaksen på deres side. Bakkebaserte teleskoper i Chile, Sør-Afrika og Australia fanget først opp hendelsen 3. mai 2024, mens romteleskopet Gaia observerte den seks ganger i løpet av 16 timer. Gaias utsiktspunkt, 1,5 millioner kilometer fra jorden, ga forskerne et litt annet perspektiv, slik at de kunne triangulere avstanden til planeten på samme måte som våre to øyne måler dybden. Med avstanden i hånden kunne de endelig beregne planetens masse: omtrent 22 prosent av Jupiters.

Oppdagelsen viser hvor effektive koordinerte observasjoner kan være, og forskerne sier at det åpner for å studere flere slyngelplaneter i detalj. Det kommende Nancy Grace Roman-romteleskopet, som kan skanne himmelen 1000 ganger raskere enn Hubble, vil kunne avdekke utallige flere av disse kosmiske vandrerne. Og hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese om forskningen som ble publisert i tidsskriftet Science.