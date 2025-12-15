Forskere oppdager at dette eldgamle skjelettet kan tilhøre en tidligere ukjent menneskeforfader

HQ

Forskere sier at Little Foot, et av de mest komplette tidlige menneskefossilene som noensinne er funnet, kan representere en helt ny hominin-art, ifølge en studie utført av australske forskere.

Det 3,7 millioner år gamle skjelettet ble funnet i Sterkfontein-hulene i Sør-Afrika og avduket i 2017, og har lenge vært omdiskutert. Noen eksperter klassifiserte det som Australopithecus africanus, mens andre hevdet at det var Australopithecus prometheus.

Den nye studien, publisert i American Journal of Biological Anthropology, viser at Little Foot ikke stemmer overens med noen av artene. Forskerne identifiserte viktige forskjeller i bunnen av hodeskallen, et område som sjelden endrer seg gjennom evolusjonen, noe som tyder på at den kan tilhøre en uprøvet, tidligere ukjent menneskelig forfader.

Hvis funnet blir bekreftet, kan det legge en helt ny gren til menneskets slektstre. Forfatterne unnlot å formelt navngi en ny art, og sa at det burde gjøres av teamet som gravde ut fossilet i løpet av to tiår.