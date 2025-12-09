Forskere oppdager den største kjente roterende strukturen av galakser og mørk materie

HQ

Forskere har identifisert det som ser ut til å være den største roterende strukturen som noensinne er observert i universet, et enormt filament av galakser, gass og mørk materie som strekker seg omtrent 50 millioner lysår.

Den trådlignende strukturen, som ligger ca. 140 millioner lysår fra jorden, inneholder nesten 300 galakser og ble hovedsakelig studert ved hjelp av MeerKAT-radioenheten i Sør-Afrika. Forskerne sier at filamentet roterer som en helhet, samtidig som individuelle galakser også roterer, noe som skaper en lagvis bevegelse som bidrar til å spore formen på det kosmiske nettet.

Med dagens data er det vanskelig å oppdage disse strukturene

Målingene tyder på motstridende bevegelser på hver side av filamentet, noe som antyder en rotasjonshastighet på rundt 396 000 km/t, noe som gir ny innsikt i hvordan kosmiske strukturer i stor skala oppfører seg og hvordan materie samler seg i universet.

Filamenter danner ryggraden i det kosmiske nettet, som forbinder tette galaksehoper og omgir store tomme områder. Forskerne forventer at det finnes flere roterende strukturer, men sier at de nåværende dataene gjør dem vanskelige å oppdage. Studien er publisert i tidsskriftet Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.