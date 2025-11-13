Forskere oppdager "den syvende sansen" som gjør at mennesker kan ta på ting på avstand

HQ

Forskere ved Queen Mary University of London har funnet ut at mennesker kan ha en tidligere ukjent evne som kalles "remote touch", evnen til å sanse objekter uten å berøre dem fysisk. Før du tenker at dette er galskap, la oss dykke ned i vitenskapen.

I den nye studien identifiserte frivillige terninger begravd i sand med rundt 70 % nøyaktighet, og oppdaget subtile trykkbølger forårsaket av skiftende korn. Teamet sammenlignet menneskelige resultater med en robotarm som var trent til den samme oppgaven, men mennesker viste seg å være langt mer nøyaktige når det gjaldt å skille ekte signaler fra støy.

Hovedforskeren Elisabetta Versace sier at funnet utfordrer hvordan vi forstår menneskelig persepsjon. Lignende evner er kjent hos dyr som kystfugler og fisk, som oppdager byttedyr eller vibrasjoner gjennom trykkendringer i omgivelsene sine.

Studien er publisert i IEEE Xplore og markerer det første beviset på at mennesker kan oppdage krefter utover direkte berøring, noe som antyder at denne "syvende sansen" kan være en dormant evolusjonær evne, mer subtil enn hos andre dyr, og derfor vanskeligere å oppdage med det blotte øye.