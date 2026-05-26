Forskere oppdager en bitteliten blå blekksprut dypt under Galápagosøyene

HQ

Forskere har oppdaget en ny, liten blekksprutart på størrelse med en golfball på 1 800 meters dyp utenfor Galápagosøyene. Den knallblå lille skapningen ble først oppdaget i 2015, da den dukket opp foran kameraet til en fjernstyrt undervannsrobot. Men det er først nå at arten har blitt offisielt klassifisert.

Det opprinnelige problemet var at forskerne bare hadde ett eneste eksemplar av blekkspruten å jobbe med, og derfor ikke ønsket å dissekere dyret. I stedet brukte forskerne avansert CT-skanning til å lage detaljerte 3D-modeller av blekksprutens indre organer, uten å skade den.

Microeledone galapagensis, som er navnet på den nye blekkspruten, er nok en påminnelse om hvor lite vi faktisk vet om dyphavet, og forskerne mener at det sannsynligvis finnes mange flere arter som ennå ikke er oppdaget under overflaten.