Forskere oppdager verdens største edderkoppnett i en mørk grotte... Og det er mye større enn et menneske

Dypt under den albansk-greske grensen har forskere avdekket verdens største edderkoppnett, et viltvoksende, klebrig nettverk som er så stort at det lett kan fange et menneske i det. Nettet ligger gjemt inne i en bekmørk svovelhule og strekker seg over mer enn 1 100 kvadratmeter, omtrent på størrelse med et lite hus.

Det uhyggelige funnet, som er publisert i Subterranean Biology, avslører at over 111 000 edderkopper fra to arter, husedderkoppen (Tegenaria domestica) og lakenveveren (Prinerigone vagans), lever sammen i denne sammenfiltrede labyrinten av silke.

Et mørkt økosystem med 110 000 edderkopper

Forskere fra Sapientia Hungarian University of Transylvania beskriver hulen som et sjeldent tilfelle der to edderkopparter lever fredelig side om side og spiser små mygg i stedet for hverandre. Det totale fraværet av lys, kombinert med en overflod av mat, har skapt en unaturlig allianse mellom rovdyr som normalt ville vært fiender.

"Dette er ikke en koloni som maur eller bier", sier araknologen Jason Dunlop i Berlin. "Det er mer som et massivt bofellesskap, tusenvis av edderkopper stuet sammen på samme plass fordi det er mye å spise."