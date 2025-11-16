Gamereactor

Forskere sekvenserer RNA fra en 39 000 år gammel mammut og setter ny verdensrekord

Den nye rekorden skyver RNA-bevaringen 25 000 år tilbake i tid.

Forskere har sekvensert RNA fra en ullhåret mammut som levde for 39 000 år siden, noe som setter ny rekord for det eldste RNA-et som noensinne er funnet. Studien, som er publisert i Cell, flytter den forrige rekorden (som ble holdt av en 14 300 år gammel sibirsk hundevalp) hele 25 000 år tilbake i tid, og åpner et nytt vindu inn i fortidens genetikk og hvordan utdødde arter fungerte.

Forskerne forklarer at DNA alene ikke kan avsløre detaljer om vev eller genaktivitet, noe som gjør RNA til en avgjørende brikke i puslespillet. Teamet analyserte prøver fra ti mammuter fra senpleistocen, og ett av eksemplarene ga nok informasjon til å kartlegge gamle transkripsjonsprofiler. Nå viser funnene at RNA kan overleve langt lenger enn forskerne en gang forventet.

Studien avdekker også en overraskelse om Yuka, den velkjente mammutmumien som ble funnet i Sibir. Genetiske markører viser at Yuka hadde et Y-kromosom, noe som betyr at mumien var hann, stikk i strid med tidligere anatomiske vurderinger som tydet på noe annet. Forskerne mener at denne korreksjonen understreker begrensningene ved fysiske observasjoner sammenlignet med molekylære bevis.

Yuka // Shutterstock

