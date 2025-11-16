Forskere sekvenserer RNA fra en 39 000 år gammel mammut og setter ny verdensrekord

HQ

Forskere har sekvensert RNA fra en ullhåret mammut som levde for 39 000 år siden, noe som setter ny rekord for det eldste RNA-et som noensinne er funnet. Studien, som er publisert i Cell, flytter den forrige rekorden (som ble holdt av en 14 300 år gammel sibirsk hundevalp) hele 25 000 år tilbake i tid, og åpner et nytt vindu inn i fortidens genetikk og hvordan utdødde arter fungerte.

Forskerne forklarer at DNA alene ikke kan avsløre detaljer om vev eller genaktivitet, noe som gjør RNA til en avgjørende brikke i puslespillet. Teamet analyserte prøver fra ti mammuter fra senpleistocen, og ett av eksemplarene ga nok informasjon til å kartlegge gamle transkripsjonsprofiler. Nå viser funnene at RNA kan overleve langt lenger enn forskerne en gang forventet.

Studien avdekker også en overraskelse om Yuka, den velkjente mammutmumien som ble funnet i Sibir. Genetiske markører viser at Yuka hadde et Y-kromosom, noe som betyr at mumien var hann, stikk i strid med tidligere anatomiske vurderinger som tydet på noe annet. Forskerne mener at denne korreksjonen understreker begrensningene ved fysiske observasjoner sammenlignet med molekylære bevis.