Forskere sendte mose ut i vakuumet i verdensrommet. I dag avslører de at den overlevde i 283 dager.

Forskere i Japan har rapportert at mosesporer som ble eksponert i det åpne verdensrommet i ni måneder, klarte å overleve og vokse da de kom tilbake til jorden, noe som gir ny optimisme for fremtidig romjordbruk.

Sporene ble sendt til den internasjonale romstasjonen i 2022 og montert utenfor stasjonen i 283 dager, hvor de ble utsatt for ekstreme temperaturer, stråling og vakuum i verdensrommet. De ble brakt tilbake til jorden i tidlig i 2023 og testet i laboratoriet. Forskerne sa at de fleste av sporene forble levedyktige og var i stand til å spire, noe som viser en motstandskraft langt over forventning.

Den nye studien tyder på at enkle planter kan tåle lange perioder i verdensrommet og potensielt støtte økosystemer på Månen eller Mars. Forskerne tror at sporenes beskyttende ytre lag bidro til å beskytte dem mot stråling og andre skader. Ved hjelp av de innsamlede dataene anslo teamet at sporene kan overleve i verdensrommet i så lenge som 15 år.

Forskningen ble publisert i iScience.