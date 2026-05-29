Forskere tror de endelig har løst mysteriet med T-rexens små armer

HQ

En detalj som lenge har forundret forskerne når det gjelder Tyrannosaurus rex, dinosaurenes ukronede konge, er de små armene og hvilken funksjon de egentlig hadde. Nå tror forskerne at de har svaret.

En ny studie, der forskere har analysert over 80 forskjellige arter av kjøttetende dinosaurer, har avdekket et tydelig mønster. Mye tyder på at i takt med at disse dyrenes hodeskaller ble større, ble også forekstremitetene deres mindre. Denne sammenhengen ble observert på tvers av flere ulike grupper av kjøttetende dinosaurer, noe som peker på en klar evolusjonær trend som skjedde uavhengig av art.

Forskerne antyder også at disse større dinosaurene - og spesielt de kjøttetende - gradvis ble mer og mer avhengige av sine kraftige kjever og massive hoder når de jaktet på og drepte byttedyr. Etter hvert som dette ble deres primære våpen, ble behovet for store, sterke armer mindre, noe som også kan ha ført til at de krympet i løpet av evolusjonen.