Forskjellen mellom å ende på 1. eller 8. plass i Champions League: hvor mye bedre er det?

UEFA Champions League er ferdigspilt for 2024. Det gjenstår to spilledager i januar, og selv om noen lag er matematisk bekreftet blant topp 8 (eller eliminert), er de fleste plassene fortsatt uavklarte.

Mange vet forskjellen på å ende blant topp 8 eller mellom 9-24. De som ender blant de 8 beste er direkte kvalifisert til åttendedelsfinalene, og unngår dermed et utslagsspill med to kamper mellom lagene som ender på 9-24.

Men spiller det egentlig noen rolle nøyaktig hvor laget ditt ender mellom 1 og 8? Eller med andre ord, er det bedre å bli nummer 1 eller 2 enn nummer 7 eller 8?

Ja, det gjør det, og det er på samme måte som forskjellen mellom å ende på 9. eller 10. plass eller 23. og 24. plass: Det vil avgjøre hvem laget ditt blir seedet i åttendedelsfinalene.

Slik fungerer parene i åttendedelsfinalene i Champions League

Den største fordelen er felles for alle de 8 beste lagene: De spiller returoppgjøret i åttedelsfinalene på hjemmebane.

Avhengig av ligaposisjon vil de imidlertid bli paret med forskjellige motstandere fra knockout-playoff :

1. og 2. vil møte enten vinneren av 17. mot 18. utslagskamp, eller vinneren mellom 15./16. utslagskamp.

For å ta et eksempel: For øyeblikket ligger Sporting Lisboa og Feyenoord på 17. og 18. plass, mens Benfica og Monaco ligger på 15. og 16. plass. Disse fire lagene vil bli paret i knockout-kampen med to kamper (det kan enten være Sporting-Monaco og Feyenoord-Benfica, eller Sporting-Benfica og Feyenoord-Monaco).

I det første tilfellet, la oss si at Sporting vinner Monaco og Benfica slår Feyenoord. I åttendedelsfinalene blir det Sporting og Benfica mot Liverpool og Barcelona, som for øyeblikket ligger på 1. og 2. plass. Det kan bli Liverpool-Sporting og Barcelona-Benfica, eller Liverpool-Benfica og Barcelona-Sporting.

Kort sagt, dette er de mulige parene hvert lag vil ha :

1 og 2: 15 eller 16, 17 eller 18

3 og 4: 13 eller 14, 19 eller 20

5 og 6: 11 eller 12, 21 eller 22

7 og 8: 9 eller 10, 23 eller 24

Er det virkelig bedre å bli nummer én enn nummer åtte?

I teorien vil du som nummer én eller to få bedre sjanser til å spille mot et lag fra midten av tabellen, mens hvis du blir nummer sju eller åtte, risikerer du å spille mot et av de "bedre" lagene, niende eller tiende, men du får også sjansen til å spille mot et av de "dårligste" lagene som er kvalifisert, 23. eller 24.

Så i realiteten er det en fordel, men den er så relativ at den ikke bør tas med i betraktningen, spesielt ikke hvis den hovedsakelig avhenger av pardannelsen og resultatene i utslagsspillet, som er utenfor deres kontroll. Hvis du er Liverpool- eller Barcelona-fan, hvis kvalifisering er (nesten) matematisk sikret, bør du ikke være så bekymret for at laget ditt ender opp som nummer fire eller fem i stedet for nummer en eller to... bortsett fra stoltheten, selvfølgelig.