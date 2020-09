Forskjellene mellom Xbox Series X og Xbox Series S

Du ser på Annonser

Ryktene om at Microsoft ville slippe to nye konsoller i høst hadde gått i godt over ett år før selskapet bekreftet Xbox Series S i går. Noe de derimot ikke ønsket å si særlig mye om da var forskjellene mellom de to konsollene, men dette skal du få svar på nå som spesifikasjonene for begge er klare.

For mens Xbox Series X er svart og kan spille blu-ray er Xbox Series S heldigital og hvit. Hva innmaten angår er dette forskjellene: