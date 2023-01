HQ

Hvis du spør meg er de to første timene av Forspoken noe av det verste vi har blitt tilbudt fra AAA-spillfronten på årevis. Med tanke på at jeg i konklusjonen på sett og vis vil anbefale Luminous Productions' semi-kontroversielle PS5-eksklusive tittel er det litt av en påstand å åpne med, men tro meg, vi er langt ifra ferdige.

Forspoken har blitt utsatt flere ganger og møtt motbør fra mesteparten av spillsamfunnet for sin tåpelige markedsføring og snertne dialog, og når selv ikke en demo kunne gjøre om på den negative PR-en og ryktestrømmen, hva gjør man da? En stund skulle man nesten tro at Forspoken var forutbestemt til å være dårlig.

Men det er ikke dårlig. Det vil si, det er ikke direkte dårlig når du spiller det. Men rundt den sentrale spillmekaniske opplevelsen eksisterer det en malstrøm av uensartede elementer som gjør det røft å skape det nødvendige bindevevet som binder en slik rollespillopplevelse sammen. For et spill som delvis handler om å løpe har Forspoken en tendens til å både gå seg vill og sperre veien for seg selv mangfoldige ganger.

HQ

Dette er en annonse:

I Forspoken er du Frey Holland, som i spillets åpning ikke er stort mer enn en slyngel, lommetyv og innbruddstyv som prøver å få endene til å møtes der hun jobber mot å rømme fra New York med sin eneste ekte kompanjong: katten sin. Når planen hennes feiler begynner hun å tenke gjennom livet, men før hun fortaper seg fullstendig i fortvilelsen blir hun transportert til verdenen Athia via Cuff, et magisk armbånd som ser ut til å inneholde sjelen til en skapning fra en annen verden. Athia er i trøbbel og lider av herjingene til en mystisk kraft kalt The Break, som korrumperer og ødelegger alt den berører. Menneskehetens siste forskansning er byen Cipal, og det er herifra at Frey må legge ut på ferd for å redde både Athia og seg selv.

Greit, der var oppsummeringen man trenger på baksiden av boksen gjennomført, så nå kan jeg fortelle deg at New York-delen av Forspoken er fullstendig grusom. Langtekkelig, uensartet, halvhjertet og dårlig konseptualisert. Det virker som noe som ble snekret sammen på bare noen få måneder og mangler finpuss, narrativ sammenheng og noen som helst form for mekanisk eller strukturell mening. Det bygger opp mot ferden til Athia, ja visst, men det gir deg også det absolutt verste inntrykket av spillet. Hva tenkte de på?

Forspoken fortsetter å kaste bort spillernes tid selv etter at den overordnede fortellingen har blitt konstruert, noe som tvinger spillerne gjennom utallige opplæringsbiter og gledesløst arbeid. Enda verre er det at dette tar opp så mye plass i de kritiske åpningstimene, men likevel feiler å forklare skikkelig spillets ulike elementer og hvordan de kombineres til en sammenhengende helhet. Jeg visste ikke at jeg hadde utholdenhet som en oppbrukbar ressurs før jeg var fem timer uti spillet.

Du kan dermed forestille deg min overraskelse da Frey, eller du, endelig får lov til å løpe fritt, utforske Athia, slå klynger av ulike fiendetyper og bruke magisk parkour for å reise og klatre, hvorpå Forspoken virkelig får komme til sin rett. Spillet består av det vi vil kalle vanlige åpen verden-elementer, som grotter og fangehull, et enkelt utstyrssystem som kan oppgraderes ved hjelp av ressurser fra den åpne verdenen, forskjellige aktiviteter som kan gjentas og så videre. Spillet gjør ikke noe særlig spesielt, men det det gjør er å plassere temmelig interessante fiender foran deg som du må ødelegge med et heftig og stadig større spekter av magiske formler, den ene mer annerledes enn den andre.

Dette er en annonse:

Ved å gå opp i nivå ved hjelp av erfaringspoeng eller å samle mana-objekter i den åpne verdenen kan du gradvis kjøpe og utvide et svært bredt spekter av forskjellige offensive og defensive formler, som benyttes ved å bla gjennom dem med L1 og R1 og bruke dem med L2 og R2. Disse kan benyttes i tandem med hverandre, og særlig én formel kan ha flere bruksområder avhengig av hvordan du trykker inn avtrekkerknappen. Mens komplekse kamper krever at du veksler mellom formler og setter kampene på pause nokså ofte, er mengden med tilpasninger og personlighet som du kan gjennomføre i hvert møte helt fantastisk. Ikke bare det, men det enkle og effektive rangeringssystemet betyr at du alltid vil være på utkikk etter å bli gradvis bedre.

Deretter har vi parkouren. Selv om denne i utgangspunktet er dårlig forklart (et gjennomgangstema i spillet for øvrig) skal man holde inne sirkelknappen for å reise gjennom den åpne verdenen, og ved å parallelt låse seg inn på fiender i kamp får man en flott måte å føle seg smidig og rask på uansett hva man støter på. Selv om kameraet kan bli kranglete med så mange fiender på skjermen er kampene raffinert rundt parkour-bevegelsene, og det gjør underverker når animasjon, strategi og polering kommer sammen for å danne en smidig opplevelse.

Å spille Forspoken er herlig. Det er polert, raffinert og gjennomtenkt i sin utførelse. Dette er øyet av stormen hvor alt kommer sammen til en sammenhengende helhet, hvilket gjør det enda mer frustrerende når du tvinges ut av det rolige sentrum og ut i malstrømmen av Forspokens tilhørende elementer. Skrivingen er faktisk ikke et stort problem helhetlig sett, og til tross for noe litt vel masete dialog ender Frey opp med å bli en mer helhetlig rollefigur enn jeg først hadde fryktet. Det samme gjelder også hovedfiendene, Tantas, som befinner seg i spillets ulike soner. Spillet har derimot et massivt problem med tempoet i filmsekvensene, ettersom historiefortellingen ofte deles opp i overforenklede, korte «gå og snakk»-segmenter, merkelige kameravinkler og forferdelige overganger til svart skjerm som konstant tar luften ut av dramatikken rollefigurene forsøker å skape. Athia er et interessant sted, det må være sagt, men spillet halter gjennom kritisk eksposisjon og snubler hele, hele tiden i sine egne bein.

HQ

Som beskrevet over har spillet enkle åpen verden-aktiviteter der de fleste krever kamp, som er der spillet virkelig skinner gjennom noen fabelaktige bosskamper, utfordrende fiendevariasjon og til og med litt funksjonell plattforming. Det er når spillet slutter å bevege seg at problemene dukker opp. Når det tar kontrollen bort fra deg merker du hvor brunt alt ser ut, til tross for noen variasjoner i omgivelsene som introduseres i senere deler av spillet, og hvor stygt det faktisk også er. Forspoken er langt ifra et pent spill, og hvis du trenger 60 bilder i sekunder, noe jeg vil anbefale med tanke på det sterke spillmekaniske fokuset spillet byr på, blir du servert forenklet koreografi og pikselerte figurmodeller med ansiktsanimasjoner som er langt under standard. Dette bedrer seg betraktelig når du begynner å bevege deg, utforske og kjempe. Det er dette Forspoken vil at du skal gjøre mesteparten av tiden, og det demper heldigvis effekten av at spillets visuelle kvalitet totalt sett er mindre imponerende.

Kan hende misliker du Forspoken allerede. Kanskje du har spilt demoen eller sett et overveldende antall timer av videoer fra spillet i aksjon og funnet ut at det virker dårlig tilberedt og skrudd sammen. Jeg er ikke her for å fortelle deg at du tar feil, for filmsekvensene er for det meste forglemmelige og tenderer til å være forferdelige, og historien er bare brukbar, noe som i hovedsak er takket være at Frey og Cuff ender opp med å være en semi-likandes duo som samtidig gjør lite for å innovere spillet strukturelt. Igjen nevner jeg at vi her har med ytterkanten av en orkan å gjøre, som gjør ordentlig skade på det Forspoken som befinner seg i stormens øye. Det finnes dog ingen unnskyldning: dette burde vært bedre.

På den andre siden er Luminous Productions forbannet heldige med at de har konstruert en spillmekanisk loop som er utrolig tilfredsstillende med sine heftige magiske formler, parkour og solide fiendevariasjon. Det er dette du i hovedsak kommer til å drive med, og det er derfor spillet er gøy å spille. Du kommer til å se virkelig variable anmeldelser av Forspoken fra etablerte medier, og videre kommer du også til å se en rekke personligheter gjøre narr av filmscenene og den ujevne gjennomføringen. Alt dette er fullstendig fortjent og forventet når du i likhet med meg har brukt flere dusin timer i Athia, men fremfor å slenge seg på hylekoret føler jeg det er nødvendig å slå poenget i bordet enda en gang: Å spille Forspoken er moro og underholdende. Det er derfor denne konklusjonen er så vanskelig å lande på, og noen av dere vil muligens se på karakteren og tenke at den enten er for generøs eller for røff, avhengig av hvordan man vektlegger spillets sentrale elementer. Det som betyr noe for meg er at Forspoken er morsomt å spille mesteparten av tiden, men det er virkelig en skam at spillets øvrige elementer ivrig forsøker å ødelegge moroa ved hver bidige anledning.