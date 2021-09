Forspoken blander Final Fantasy og Bayonetta til våren

HQ

Square Enix og Final Fantasy XV-skaperne i Luminous Productions visste at de la press på seg selv ved å si at Forspoken skal bli verdens peneste open world-spill tidligere i år. Etter å ha sett den nyeste traileren kan jeg likevel forstå hvorfor de går såpass sterkt ut.

For det må være lov å si at Forspoken ser ekstremt stort og vakkert ut. I den nye traileren får vi se hvordan hovedkarakteren Frey plutselig blir dratt fra moderne tids New York til denne fantasiverdenen kalt Athia. Heldigvis vil hun tydeligvis raskt lære seg en drøss med magiske evner og måter å komme seg fra A til B lynraskt på. Som om det ikke var nok er det en grunn til at undertegnede virkelig har fått musikken på hjernen, for det viser seg at Bear McCreary (God of War og The Walking Dead) og Garry Schyman (Bioshock- og Middle-earth: Shadow of-spillene) står for denne. Sleng på det faktum at historien er skrevet av blant annet Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story og Telltale's The Walking Dead) og Amy Hennig (Uncharted-spillene), så kan du være sikker på at jeg ville holde et meget godt øye med Forspoken når det slippes på PC og PlayStation 5 en gang til våren.