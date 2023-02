Forspoken studio fullstendig absorbert av Square Enix

HQ

Square Enix Holdings (paraplyselskapet for alle konsernets selskaper og studioer) kunngjør interne organisatoriske trekk. Studioet de allerede eide, Luminous Productions (skaperne av den skjebnesvangre Forspoken) fusjonerer med Square Enix-studioet helt, og mister navnet underveis.

Ifølge en kort uttalelse på selskapets offisielle nettside, tjener flyttingen til å styrke konsernets prosjekter på mellomlang sikt, og trekker på styrken til begge lagene for å danne en enkelt utviklingsenhet.

Fusjonen er en del av selskapets innsats for å ytterligere styrke konkurransedyktigheten til konsernets utviklingsstudioer, et mål som er fastsatt under den nåværende forretningsstrategien på mellomlang sikt. Square Enix Co., Ltd. har utviklet en rekke AAA HD-spill og har et vell av intellektuell eiendom (IP) og innhold. Luminous Productions Co, Ltd er i mellomtiden utstyrt ikke bare med AAA tittel utvikling evner, men også teknisk ekspertise på områder som spillmotor utvikling. En sammenslåing av de to enhetene vil ytterligere styrke konsernets evne til å utvikle HD-spill.

Selvfølgelig må Forspokens katastrofale salgsresultater ha spilt en rolle i beslutningen. Det er ennå ikke kjent om fusjonen har resultert i tap av arbeidsplasser på det nå nedlagte Luminous, men vi vil holde øye med videre utvikling angående denne nye banen innen Square Enix.