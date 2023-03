Forspokens In Tanta We Trust-DLC lanseres i mai

HQ

Square Enix la ned mye tid og penger i Forspoken i håp om å gjøre det til utgiverens neste gigantiske franchise, men tekniske problemer og at Magnus er langt fra den eneste som tror det ville være i beste fall ålreit selv uten disse problemene er bare to av grunnene til at salget har vært labert og at mange tilsynelatende allerede har glemt spillet. Det betyr ikke at den japanske utgiveren ønsker å bryte sitt løfte om mer innhold.

En pressemelding avslører at Forspokens In Tanta We Trust-utvidelse er satt til å lanseres 26. mai (23. mai hvis du eier Digital Deluxe Edition). Dette er en forløper som finner sted 25 år før hovedspillet ved å transportere Frey tilbake til det legendariske slaget kalt Purge of the Rheddig. Ikke at dette betyr at vi bare vil kjempe mot de samme gamle fiendene og slikt, da denne utvidelsen inkluderer mer historie, nye magiske evner og "finpussede magiske forbedrede parkourferdigheter" mens vi reiser med Tanta Cinta.

Høres dette ut som nok til å bringe deg tilbake til eller forlenge tiden din med Forspoken?