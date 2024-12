Forspokens tidseksklusivitet slutter om nøyaktig fire uker

HQ

Square Enix har lenge hatt et tett samarbeid med Sony, og har gitt ut de fleste av sine store rollespill eksklusivt til PlayStation-konsollene. Det inkluderer blant annet Forspoken, som hadde premiere 24. januar 2023 for PC og Playstation 5.

Nå husker imidlertid en oppmerksom Resetera-bruker at det et helt år før det ble bekreftet i en trailer at spillet ville være tidseksklusivt for Sonys konsoller frem til 23. januar 2025. Og det er som kjent fire uker unna. Frem til da kan ikke Forspoken annonseres for andre formater, men siden Square Enix nå har gått bort fra å jobbe med eksklusiviteter for å fokusere helt og holdent på multiformat, virker det ikke helt usannsynlig at vi kan se frem til Forspoken for for eksempel Switch 2 og Xbox Series S/X etter det.

Det som muligens taler imot er at Forspoken dessverre fikk en del blandede anmeldelser og heller ikke solgte særlig godt, noe som gjør at man kan tro at Square Enix rett og slett vil la serien gå i glemmeboken, fremfor å investere i nye versjoner som også risikerer å floppe.