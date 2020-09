Første bilde av AMDs "Big Navi"-grafikkort

Du ser på Annonser

For øyeblikket har Nvidia alles oppmerksomhet med deres nyeste grafikkortserie RTX3000, men vi vet enda ikke hva AMD pønsker på. Ryktene sier at de kommende "Big Navi"-grafikkortene er like kraftige som Nvidias, men AMD har før imponert med ekstremt aggressiv prissetting, og det kan også bli tilfellet her.

AMD har nå begynt å skape hype innen den offisielle avsløringen neste måned, og via Twitter har de nå delt det aller første bildet av Big Navi, eller Radeon RX 6000-serien, og det bildet kan du ta en titt på nedenfor.

"Take a first look at the design of the new Radeon RX 6000 series. Our upcoming

@AMD #RDNA2 graphics cards will feature a brand new cooler design.

Men det er ikke alt, for AMD har også avslørt et samarbeid med Epic Games, og du kan nå utforske en gigantisk 3D-modell av det nye kortet i Fortnite ved å bruke Creative Island-koden 8651-9841-1639.