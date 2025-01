Første bilde av en tilsynelatende ekte Nintendo Switch 2 Joy-Con-kontroller

HQ

Ryktene sier at Nintendo kanskje vil dekke over strømmen av Switch 2-lekkasjer i løpet av tre dager, med en offisiell avsløring av Switchs etterfølgerkonsoll 8. januar. Hvis den ikke gjør det, vil den bli stykket fra hverandre av andre, slik det har vært tilfelle hele desember og inn i det nye året.

Den siste lekkasjen ser veldig troverdig og sann ut, og viser hvordan den nye redesignede Joy-Con vil se ut på Nintendo Switch 2 ut av esken. Og hvorfor ser det ekte ut? Først og fremst fordi det samsvarer med flere tidligere lekkasjer av produksjonsformene, og det samsvarer også med de uoffisielt kjente detaljene om disse kontrollerne. Joy-Con 2 sikter nemlig mot bedre ergonomi ved å øke størrelsen på enhetene og deres knapper og pinner, legge til et mer uttalt bakre fremspring for å hvile fingerhjertene vertikalt, eller innovere med et magnetisk festesystem til konsollen, for å koble dem enkelt til selv om det mister det karakteristiske 'switch' -klikket.

Men ta en titt på bildene og døm selv :

Den andre grunnen til at disse bildene ser ekte ut, er at de fleste av de tidligere bildene var opptatt av å "tilsløre" bildet ved hjelp av kunstig intelligens for å skjule opprinnelsen, mens disse ser ut som mer åpenbare, "nakne" bilder.

Bildene kommer fra det kinesiske sosiale nettverket Tieba Baidu og har i sin tur blitt plukket opp på Reddit, den uoffisielle kompilatoren av lekkasjer for Vesten. De viser en påstått Nintendo Switch 2 Joy-Con, spesielt den venstre kontrolleren, som viser kanten og baksiden. Kanten er blå, men kontrolleren trenger ikke å være det, da denne fargen sies å skille Joy-Con mellom L (blå) og R (rød) ved et raskt blikk.

Den mest åpenbare forskjellen, bortsett fra utbuktningen og størrelsen på enheten, er SL- og SR-knappene, som er mye lengre og derfor lettere å trykke på for voksne hender, som vanligvis blir stive med de nåværende enhetene. Siden det er en venstre og ikke en høyre kontroller, er det ikke kjent om Nintendo vil beholde eller forbedre IR-sensoren på sistnevnte, et annet interessant poeng ettersom det hadde vært spekulasjoner om en mer avansert sensor med LiDAR-teknologi.

Til slutt er den trådløse sammenkoblingsknappen eller logoene og lisensene synlige. Dette er den siste grunnen til å tro på denne lekkasjen: hvis du forstørrer bildet av kanten av kontrolleren, kan du se det nå populære serienummeret HBW51004401430, en referanse som allerede er gjenkjent av Nintendos amerikanske kundeservicedatabase, ifølge flere kilder på X og som bekreftet av Gamereactor.

Hva synes du om disse veldig troverdige bildene av Nintendo Switch 2s venstre Joy-Con, og når forventer du at produsenten vil avduke den nye konsollen mellom nå og 31. mars?