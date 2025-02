Første bilde av Matt Damon som Odyssevs i The Odyssey

Regissør Christopher Nolan har beveget seg på tvers av en rekke filmsjangre, og alltid med overraskende suksess. Fra spionasje og tidsreiser med Tenet eller Inception til verdensrommet i Interstellar, tegneseriene i The Dark Knight-trilogien eller Oppenheimer-biopicen. Men nå er han tilbake i regissørstolen for å filmatisere den greske myten om Odyssevs' lange retur til Ithaka etter den trojanske krigen. Det vi alle kjenner som The Odyssey.

HQ

Nå har vi fått et første bilde av hovedpersonen Odyssevs (eller Odyssevs), spilt av veteranen Matt Damon, en gjenganger i Nolans filmer. Foreløpig har vi ikke noe annet enn Damon i gresk rustning og hjelm og løftet om en utgivelsesdato: 17. juli 2026.

Gleder du deg til å se The Odyssey på kino neste år?