Første bilder og detaljer om Lego og Stranger Things mega-sett 'The Creel House' lekket

Vi er kanskje ikke helt klar over det ennå, men om en måneds tid vil Stranger Things være komplett og ferdig. Serien som i mer enn et tiår har gitt drivstoff til TV-fiksjonens motorer, avsluttes 1. januar med sin siste episode, men det vil på ingen måte være slutten på historien, som vil fortsette i andre spin-offs og selvfølgelig med flere leker og merchandising.

Lego og Stranger Things er ikke fremmede for hverandre, og settet 75810 The Upside Down fra den første sesongen av serien var et av Legos største til dags dato, og det ser ut til at det neste samarbeidet mellom de to merkene blir enda større.

Alle slags bilder og videoer har nettopp lekket ut på nettet av det neste store settet fra Lego og Stranger Things, The Creel House, med den ikoniske bygningen der noe av handlingen foregår i den femte og siste sesongen av serien. I følge informasjon fra Bricks Up, 11370 Stranger Things: The Creel House være et 2593-delt sett som vil koste £269,99/€299,99 (£100/€100 dyrere enn The Upside Down) og vil komme i butikkene den 1. januar 2026.

I tillegg til at du kan bygge Henry Creels kolonihjem, vil det også inneholde 13 Lego-minifigurer basert på figurene Maxine (Max) Mayfield, Lucas Sinclair, Mike Wheeler, Eleven (Jane Hopper), Steve Harrington, Robin Buckley, Dustin Henderson, Nancy Wheeler, Jonathan Buyers, Will Buyers, Holly Wheeler, Mr Whatsit og Vecna. Du vil også kunne bygge to kjøretøy: Steve Harringtons bil og den blå WSQK-varebilen fra den lokale radiostasjonen som gruppen bruker for å komme seg rundt i byen Hawkins.

