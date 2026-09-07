Første detaljer og områder i den nye Harry Potter-temaparken som åpner i 2029

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Siden 2010, da det første Harry Potter-området åpnet på Islands of Adventure i Universal Orlando Resort, har Harry Potter i temaparker vært synonymt med Universal, til tross for at rettighetene til serien eies av et annet selskap, Warner Bros. Alle slags Harry Potter-attraksjoner og -områder har åpnet i Universal-resorter i USA og Japan, men i 2029 vil Harry Potter også dukke opp i Warner Bros. World i Abu Dhabi.

Warner Bros. World Abu Dhabi er en av de største innendørs fornøyelsesparkene i De forente arabiske emirater, med hovedfokus på superhelter fra DC Comics og Looney Tunes-figurer, blant annet Scooby-Doo. I 2022 ble det imidlertid kunngjort et helt nytt Harry Potter-område i den innendørs parken – det eneste utenfor Universal-fornøyelsesparkene – som dermed vil by på andre typer opplevelser.

Fire år senere får vi de første detaljene om hvordan området vil se ut. Eierne, The Miral Group, har nettopp kunngjort at Harry Potter-området i Warner Bros. World vil bestå av tre miniområder: Diagon Alley, Hogwarts og Den forbudte skogen, med en egen attraksjon for hvert av dem.

En ny, og svært uskarp, konsepttegning ble avslørt. Siden parken er innendørs, vil den ikke være like stor som den i Universal (det blir ingen kopi av Hogwarts-slottet). Vi kan imidlertid mer eller mindre skimte Diagon Alley, et rom som kan være basert på Den store salen, et rundt rom, et annet rom som vi tipper er de bevegelige trappene med alle maleriene på veggen, og interessant nok ser det ut til at det største rommet er basert på Hemmelighetens kammer...

Hvilke attraksjoner vil du gjerne se i det nye Harry Potter-området som åpner i Warner Bros. World Abu Dhabi i 2029?