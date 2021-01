Første DLC til Immortals: Fenyx Rising kommer trolig allerede denne måneden

Du ser på Annonser

Immortals: Fenyx Rising har inntil videre vært en suksess for Ubisoft med flere gode anmeldelser, og etter hvert blir flere nye eventyr tilgjengelig i den fargerike verden.

Twitter-kontoen PlayStation Game Size la nemlig merke til at det var oppført på Nintendo eShop at den første DLCen i spillets Season Pass, A New God, blir tilgjengelig den 21. januar. Samme bruker har også funnet en troféliste, hvilket ofte er et tegn på at en lansering er like rundt hjørnet.

I A New God drar Fenyx til gudenes hjem Olympus, hvor det skal løses en rekke nye puzzles samt selvfølgelig utdeles mer bank til forskjellige mytologiske monstre.

Ubisoft har planlagt totalt tre DLC-pakker til Immortals: Fenyx Rising.