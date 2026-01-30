Første Esports Nations Cup har en premiepott på 20 millioner dollar

HQ

Selv om Esports ofte kan ha lag som består av folk fra flere forskjellige nasjoner, må landslagene få mer støtte for å få hypen til et internasjonalt mesterskap som FIFA World Cup.

Esports World Cup Foundation erkjenner dette, og forplikter seg til å gi hele 45 millioner dollar til Esports-industrien, inkludert 20 millioner dollar i premiepotten for det første Esports Nations Cup i november.

"Landslagene tilfører esport et nytt, kraftfullt lag, som er tilgjengelig, intuitivt og forankret i identitet og stolthet", sier Ralf Reichert, administrerende direktør i Esports World Cup Foundation (via Esports Insider). "Vår prismodell er utformet for å holde konkurransen rettferdig og bærekraftig, belønne prestasjoner og samtidig støtte den langsiktige utviklingen av spillere, klubber og nasjonale programmer."

16 spill vil bli vist på Esports Nations Cup, med landslag samlet fra hele verden som kombinerer de beste spillerne. Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang og Trackmania er bekreftet så langt, og mange flere gjenstår å avsløre.