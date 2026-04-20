Første fulle bilde av Links design i The Legend of Zelda Movie

Nintendo følger en kampanjetilnærming som ligner på de strenge retningslinjene for videospill, og er svært forsiktige med å avsløre detaljer om live-action-filmatiseringen av The Legend of Zelda, og vi har ingen anelse om manuset eller hvordan regissør Wes Ball vil tilpasse serien, som feirer sitt 40-årsjubileum i 2026.

Det er faktisk bare noen få dager siden vi fikk en offisiell bekreftelse fra IMDb (til tross for at hennes involvering i prosjektet hadde blitt lekket via noen bilder fra innspillingen) på Dichen Lachman som Sheikah Impa. Vi vet heller ikke hva eller hvem skurken (eller skurkene) i filmen vil være, ettersom vi bare kjenner til de bekreftede rollene til Benjamin Evan Ainsworth som Link, den nevnte Impa, og Bo Bragason som Princess Zelda.

I dag kan vi imidlertid legge til en annen liten detalj som kan være noe mer avslørende om filmens tone. Fotograf Gyula Pados delte en klappetavle på Instagram-kontoen sin for å markere den tidligere annonserte avslutningen av innspillingen, selv om han slettet den umiddelbart etterpå. Det har ikke hindret internett i å spre det vidt og bredt.

Det som er interessant er at dette bildet faktisk er første gang vi har sett offisielt kunstverk fra The Legend of Zelda Movie, og vi kan få en full titt på Links kostyme. Det ser ut til at estetikken ligner mer på Twilight Princess enn på de moderne utgavene av Breath of the Wild eller Tears of the Kingdom, noe som kan tyde på at denne filmen ikke vil være like barnslig eller egnet for alle målgrupper som de animerte Mario-adapsjonene er.

Det er også underlig å merke seg at de på settet fortsatte å bruke kodenavnet "Umami" helt til slutten av innspillingen med skuespillerne, for ikke å avsløre noen ledetråder om filmens mulige undertittel.

La oss håpe at både Sony Pictures og Nintendo bestemmer seg for å avsløre flere detaljer snart om The Legend of Zelda Movie, som etter planen skal slippes på kino 7. mai 2027.