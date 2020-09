Første gameplaytrailer fra NHL 21

Du ser på Annonser

Om nøyaktig en måned, den 18. oktober, kommer NHL 21 til PlayStation 4 og Xbox One. EA har allerede bekreftet at det ikke er snakk om noen oppgraderinger til neste generasjon i år, men at vi i 2021 kan se fram mot et kraftig oppgradert hockey-spill til PlayStation 5 og Xbox Series X (og forhåpentligvis PC).

Det betyr ikke at de har slurvet med årets oppdatering, som har flere spillmessige nyheter som blant annet omarbeidet AI, samt desperate redninger fra målvaktene. Du kan lese mer om dette på EA.com, og nedenfor finner du den første gameplaytraileren fra NHL 21.