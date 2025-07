Første glimt av den fjerde sesongen av Legend of Vox Machina, som kommer i 2026

HQ

Hvis du noen gang har spilt eller vært interessert i Dungeons & Dragons, kjenner du kanskje til Critical Rolles YouTube-serie, der en gruppe kjente film- og videospillstemmeskuespillere har spilt D&D regelmessig i over 10 år. I 2025 er det ti år siden Matt Mercer, Laura Bailey, Travis Willingham, Taliesin Jaffe, Marisha Rey, Liam O'Brien, Sam Riegel og Ashley Johnson begynte å dele sin reise som The Legend of Vox Machina foran kameraene. Og resten er historie, som de sier.

Critical Role ble et massefenomen som har popularisert bordrollespillverdenen som aldri før, og som også har fått en animasjonsserie produsert for Prime Video om sin første fullførte kampanje, The Legend of Vox Machina. Og nå har vi endelig nyheter om at Tal'Dorei-eventyrgruppen vender tilbake for flere eventyr sammen.

Etter hendelsene i den tredje sesongen som ble lansert i oktober 2024, får vi nå et første glimt av den femte sesongen, der Vox Machina kommer sammen for å slå et slag på et umulig sted. De av oss som vet hvilken stor fare gruppen av usannsynlige helter står overfor, vil holde tett, men hvis du vet noe om D&D-universet, er det vel at det er en ondskap over alle andre som forfølger disse karakterene?

Sjekk ut den første Legend of Vox Machina sesong 4 Sneak Peak nedenfor og se frem til retur i 2026.

Å, og hvorfor så sent, spør du? Vel, det er fordi før vi ser det, vil vi også ha The Mighty Nein (Critical Role Campaign 2) sesong 1 på Prime Video i november 2025.