Første helseoppdatering for Lindsey Vonn etter fallet i Cortina: "i stabil tilstand og i gode hender"

Det amerikanske ski- og snowboardlandslaget har kommet med en første uttalelse etter Lindsey Vonns alvorlige fall søndag morgen, bare sekunder etter at hun hadde startet sitt første utforrenn under de olympiske vinterlekene i Cortina. "Lindsey Vonn pådro seg en skade, men er i stabil tilstand og i gode hender hos et team av amerikanske og italienske leger", heter det i uttalelsen fra hennes skiteam.

Vonn falt bare ni dager før et nytt fall førte til at hun røk det fremre korsbåndet. Hun holdt ut, og fikk fart på rekonvalesensen for å kunne konkurrere i det som mest sannsynlig blir hennes siste olympiske leker. Hun gikk allerede glipp av OL i 2014 på grunn av en av sine mange skader, noe som førte til at hun måtte forlate sporten i 2019, før hun kom tilbake i 2024.

Fallet førte til at rennet, som var et av de første i vinter-OL i Milano-Cortina, ble forsinket, men til slutt tok 30 år gamle Breezy Johnson USAs første gullmedalje. Det er hennes første olympiske medalje, i tillegg til de to VM-gullene hun har tatt.