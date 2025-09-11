Octopath Traveler 0 byr på mange velkomne endringer i en utgivelse som lar deg leve ditt eget eventyr

HQ

"Choose Your Own Adventure". Jeg husker den bokserien fra da jeg var liten. Noen år senere ga videospill oss muligheten til å leve ut den fantasien på papiret, i tillegg til å gi oss noen av de beste historiene som noensinne er skapt. Siden jeg er så glad i gode historier, er det bare naturlig at rollespill (og JRPG, for den saks skyld) er en av mine favoritter, fordi det gir deg muligheten til å tilbringe endeløse timer med karakterer du blir glad i som om de var virkelige mennesker. Jeg liker virkelig Octopath Traveler-serien fordi den ikke nødvendigvis får meg til å velge bare én av hovedpersonene og legge de andre til side, men den fikk meg til å leve alle historiene mer eller mindre samtidig. Vel, det vil endre seg fullstendig nå, men ikke til det verre.

Octopath Traveler 0 er mer enn bare en prequel som utnytter et narrativt tomrom i Orsterras verden, mange århundrer før hendelsene i de to foregående delene. Det er også et blankt lerret som vi kan smi legendene som verdenen er bygget på, og som lar oss gjøre det etter eget forgodtbefinnende. For ja, i denne tittelen kan vi endelig skape vår egen helt eller heltinne og gi dem det fokuset i evnene deres som vi ønsker. Selv om jeg i mitt tilfelle måtte prøve ut en karakter som allerede var forberedt av Square Enix for testøkten under Gamescom, kunne vi se en videopresentasjon på forhånd der vi ble vist de mange mulighetene som denne karakterskaperen tilbyr. Og dette er ikke den viktigste nyheten i spillet.

Egentlig er jeg fortsatt i tvil om Octopath Traveler 0 er en ren JRPG, eller om den etterligner bybyggere ved å hybridisere konsepter. For i OT0 må vi også bygge en by og forbedre den, samt tiltrekke oss verdige (og nyttige, med tanke på heltepartiet vårt) innbyggere som vi kan blomstre og dra på eventyr med. Det er over 40 mulige karakterer som kan bli med i gruppen vår på 8 (en av dem er din hovedperson, de andre 7 velger du selv), og det skaper også et nytt lag med eventyrtilpasning.

Dette er en annonse:

Du kan lage grupper med flere karakterer av samme type (for eksempel flere magikere, dansere eller jegere) og prøve å avansere med dem, eller du kan se etter en mer balansert løsning som i de tidligere spillene. Det er ikke noe riktig svar på hvordan du gjør dette, men det er verdt å prøve ut muligheter, og det er grunnen til at de første estimatene fra utviklingsteamet allerede snakker om mer enn 100 timers spilling.

Utover nyhetene angående gjenoppbyggingen av landsbyen og sammensetningen av partiet etter eget valg og opprettelsen av en hovedpersonkarakter, er stien uskarp i demoen, men vi hadde også en god dose kamp. Som i de to første Octopath Traveler-spillene, er ideen her å bryte fienden, slik at de blir forsvarsløse mot partiets angrep, til de blir beseiret. For å gjøre dette må du prøve en av de mange variantene, både våpenangrep og elementær magi, til du finner den rette kombinasjonen for å vinne.

Problemet var, i hvert fall for de av oss som var til stede på Gamescom-testøkten, at konfrontasjonen vi ble utsatt for var uforholdsmessig vanskelig. Jeg sier ikke at det var vanskelig eller ikke, det er bare det at nesten ingen av oss som var til stede kom oss gjennom kampen, der vi først møtte to store øglekrigere, og deretter umiddelbart fulgte opp med en ny kamp med øglekongen og to andre håndlangere. Jeg prøvde alt jeg kunne, forårsaket ødeleggelser og brukte så mange forbruksvarer og gjenstander jeg kunne, men jeg endte opp med å bukke under for utfordringen to ganger, og så var testtiden over. På dette tidspunktet vet jeg ikke om denne konfrontasjonen er representativ for hva vi kan forvente av vanskelighetsgrad i Octopath Traveler 0, men det ser ut til at det blir mye utjevning.

Dette er en annonse:

Til slutt er det verdt å merke seg at Square Enix fortsetter å finjustere HD-2D-motoren sin for å vise oss stadig vakrere miljøer og animasjoner, noe jeg allerede hadde lagt merke til i forrige økt da jeg spilte Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Octopath-serien var den som startet denne grafikkstilen, og den føles fortsatt som den viktigste standardbæreren. Octopath Traveler 0 er fortsatt noen måneder unna, men det er tydelig at JRPG-fans har en ganske underholdende avslutning på året i vente.