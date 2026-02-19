Aphelion: Noe mellom Interstellar, Uncharted og Alien: Isolation

HQ

Når du prøver en Don't Nod-tittel, vet du aldri helt hva du kommer til å finne: Først som utvikler og deretter som utgiver har selskapet raskt utvidet sin portefølje av spillstiler, som i sin tur har vokst i omfang og ambisjoner. Det du vet når du spiller et av spillene deres, er at historien og fortellingen i det minste er lovende. Aphelion er ikke annerledes i så måte, men det er annerledes i hvordan det utvikler historien sammenlignet med studioets tidligere arbeider.

Aphelion er en science fiction-fortelling om romfart med ESA-astronauten Ariane i sentrum, som sammen med partneren Thomas blir sendt ut som fortropp for å avgjøre om den uutforskede planeten Persephone er beboelig eller ikke, og dermed etablere en første koloni der. Men skipet de reiser med, styrter under nedstigningen til den frosne overflaten, og Ariane våkner opp alene og fullstendig fortapt i vrakrestene. Selv om hovedmotivasjonen for reisen ikke avsløres, er førsteinntrykket at dette er en mer eller mindre "hard" science fiction-fortelling, med vitenskapelige oppdagelsesreisende som kommer for å sjekke om en planet er levedyktig som et mulig fremtidig hjem for menneskeheten. Jeg lyver ikke når jeg sier at jeg kom til å tenke på den mislykkede verdenen Matt Damon er strandet i i Interstellar, og jeg tror ikke det ville være en dårlig beskrivelse å si at den generelle atmosfæren i disse første øyeblikkene med Aphelion er rettet mot å søke den følelsen av ensomhet og kamp for overlevelse.

Presseforhåndsvisningen jeg ble tilbudt å prøve ut spillet tillot meg å teste det på to forskjellige punkter i eventyret, men alltid med karakteren til Ariane, selv om Thomas også vil ha sin spillbare del fra det vi kan samle fra de tidligere trailerne. Den første av de to lagringsfilene viste begynnelsen av spillet, hvor vi lærer de grunnleggende bevegelses- og plattformkontrollene som Ariane kan bruke til å bevege seg gjennom de ødelagte delene av skipet som brakte dem til planeten. Det første som fanget oppmerksomheten min var hvor nøye utformet den kunstneriske presentasjonen er, ikke bare av skipet, men også av karakteren. Arianes ansiktsmodellering er veldig godt utført, og omgivelsene, som er et krasjet skip fullt av vrakrester, branner og planetens snø og is som siver gjennom den ødelagte skroget, skaper en fantastisk atmosfære som du umiddelbart går inn i. Innlevelsen, selv i de første øyeblikkene, er perfekt.

Så er det spørsmålet om bevegelse. Aphelion (i hvert fall ut fra det jeg har prøvd) er et narrativt spill med fokus på bevegelse og stealth, men i denne første delen handler det om å lære seg å bevege seg og få til hopp og unnvikelser rundt vrakrester. Det føles som noe som kunne vært hentet fra Tomb Raider eller Uncharted, selv om Nathan Drake ikke beveger seg i samme hastighet. Ariane er en forsker, ikke en actionhelt, så når håndtaket går i stykker eller hun mister fotfestet på en avsats, må vi hjelpe henne, ellers faller hun ned i tomrommet og vi må laste om ved det siste sjekkpunktet. Jeg liker hvordan de har løst bevegelsessystemet, det føles virkelig tilfredsstillende, og det følger tempoet som historien ønsker å sette.

Den andre delen av testen tar oss litt lenger inn i eventyret, til det første møtet med den merkelige skapningen/vesenet vi kjenner som Nemesis. Denne andre delen opprettholder plattformspillet fra den forrige, men fokuserer mer på fryktatmosfæren og, fremfor alt, på stealth. Belysningen i en stor underjordisk isgrotte, som bare er delvis synlig gjennom lommelykten, er grunn nok til at hendene dine begynner å svette når du holder godt fast i kontrolleren (du kan spille med tastatur og mus, men det virker mindre presist). Deretter tvinger møtet med skapningen oss til å bevege oss sakte og unnvike bevegelsesbanene. Vi har ingen våpen, og det er heller ikke klart om noe kan påvirke denne tingen, så alt avhenger av å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet med støyen vi lager. Nemesis 'AI er ikke perfekt, og ved en anledning tvang jeg situasjonen til jeg var noen centimeter unna den uten å bli oppdaget, selv om du til slutt må ta risikoen for å flytte til et annet område, og det fører også til noen ganske anspente jaktscener, som er det de gikk etter her.

Førsteinntrykket av Aphelion? Absolutt positivt. Bortsett fra at det ikke er en blockbuster til flere millioner dollar og at du må ta deg visse friheter med finishen på versjonen (lanseringen føles nær), at det fortsatt er teksturer som gjengis dårlig og kanskje noen finjusteringer som trengs når det gjelder hoppanimasjonene, er sannheten at spillet er lovende, i det minste når det gjelder gameplay. Vi vet fortsatt veldig lite om historien. Det eneste "men" jeg tør å skrive basert på det jeg har spilt så langt, er at lyden og musikken ikke helt har overbevist meg, men foreløpig lar jeg tvilen komme det til gode og venter spent på kunngjøringen om utgivelsen av det nye Don't Nod-spillet, denne gangen bortenfor stjernene.

