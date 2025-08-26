Første menneskelige tilfelle av kjøttspisende parasitt bekreftet i USA

HQ

Siste nytt om USA . Landet har rapportert sin første menneskelige infeksjon med New World screwworm-parasitten etter at en innbygger i Maryland kom tilbake fra en tur til El Salvador, sa Department of Health and Human Services tidlig mandag.

"Dette er det første menneskelige tilfellet av reiseassosiert New World screwworm myiasis (parasittisk angrep av fluelarver) fra et utbruddsrammet land som er identifisert i USA," sa HHS-talsperson Emily G. Hilliard i en uttalelse.

"Risikoen for folkehelsen i USA som følge av denne introduksjonen er svært lav", la hun til. Parasitten, som er kjent for å grave seg inn i levende vev, har lenge påvirket husdyr i Mellom-Amerika og har nylig utvidet sin rekkevidde over hele regionen.

Myndighetene understreket at personen har kommet seg, og at det ikke er funnet tegn på videre smitte. Selv om risikoen for befolkningen anses som minimal, er landbruksmyndighetene fortsatt på vakt, og understreker skadedyrets potensielle trussel mot husdyr og matsikkerhet.