Første nye Spinosaurus-art siden 1915 navngitt i ny rapport, hadde en krumsabelformet kam

Spinosaurusen er utvilsomt en av de mest populære dinosaurene, men også en av de mest kontroversielle. Det klassiske bildet av et enormt, voldsomt og tobeint monster, større og sterkere enn en T.Rex, popularisert i Jurassic Park 3, har blitt debattert og avkreftet av de fleste paleontologer, men de er fortsatt uenige om hvor vannlevende dyrene var, jaktvanene deres eller om de var firbente eller tobente.

Fra og med 19. februar 2026 vil en ny oppdagelse tilføre ny informasjon til Spinosaurus-sagaen, ettersom en ny art, kalt Spinosaurus mirabilis, nettopp har blitt offisielt navngitt for første gang i en nylig publisert artikkel på Science (via El País).

Spinosaurus mirabilis er bare den andre Spinosaurus-arten som har fått navn, etter den opprinnelige Spinosaurus egypticus, som ble funnet første gang i 1915, og hvis opprinnelige fossiler ble ødelagt i München under andre verdenskrig.

Det mest slående trekket ved Mirabilis er en krumsabelformet kam, et trekk som aldri tidligere er sett hos denne typen theropod-dinosaurer, og som for aller første gang er avbildet i illustrasjonene av paleokunstneren Daniel Navarro.

De første studiene beskriver Mirabilis som mer lik en hegre enn en krokodille i sine vaner, og som levde og jaktet på grunt vann og ganske langt fra havet. De levde i det som nå er Nord-Afrika for rundt 95 millioner år siden, målte rundt 13 meter, 6 eller 7 tonn, og hadde kjever som fungerte som "bur" for fisk. Andre dinosaurer, blant annet to sauropoder (de med lange halser), ble funnet i nærheten.

Paul Sereno, ekspedisjonens ledende paleontolog, fant først noen Spinosaurus-fossiler i Sahara-ørkenen i 2019. I 2022 vendte han tilbake i en ivrig utgravning sammen med 29 paleontologer fra fem land, og funnene deres ble kunngjort i dag. Fossilene befinner seg nå i Chicago, men skal returneres til Niger, der Sereno planlegger å åpne to museer og et paleontologisk institutt.

