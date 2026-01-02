Første offer identifisert i den dødelige barbrannen på et feriested i Sveits: Den italienske golfspilleren Emanuele Galeppini

HQ

Det første offeret for den ødeleggende brannen som herjet i en fullsatt bar i det sveitsiske fer iestedet Crans-Montana, er identifisert som Emanuele Galeppini, en ung italiensk golfspiller som beskrives som et voksende talent innen sporten.

Det italienske golfforbundet bekreftet dødsfallet i en uttalelse, der de hyller en "ung idrettsutøver som legemliggjorde lidenskap og autentiske verdier". Sveitsiske myndigheter har imidlertid ennå ikke offisielt bekreftet identiteten til noen av ofrene, ettersom den formelle identifiseringsprosessen fortsatt pågår.

Brannen brøt ut under nyttårsfeiringen på baren Le Constellation, og rundt 40 mennesker omkom og 115 ble skadet, mange av dem alvorlig. Vitner beskrev panikkscener da festdeltakerne forsøkte å knuse vinduer for å komme seg unna, mens andre flyktet ut på gaten med alvorlige brannskader.

Etterforskerne begynte fredag det møysommelige arbeidet med å identifisere de omkomne, og advarte om at det kunne ta dager eller uker å fullføre arbeidet, noe som ville forlenge lidelsen for familier og venner som ventet på nyheter. Myndighetene har understreket at hendelsen blir behandlet som en tragisk ulykke, ikke et angrep, og har avvist å spekulere i årsaken mens etterforskningen fortsetter.

Det italienske golfforbundet på X:

"Det italienske golfforbundet sørger over bortgangen til Emanuele Galeppini, en ung idrettsutøver som bar med seg lidenskap og autentiske verdier. I dette øyeblikk av stor sorg går våre tanker til hans familie og til alle de som elsket ham. Emanuele, du vil alltid være i våre hjerter."