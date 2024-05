Første oppdatering til Gray Zone Warfare inneholder over 200 forbedringer

HQ

På X har Madfinger Games kunngjort at de tester den første oppdateringen for Gray Zone Warfare. Utgivelsesdatoen for oppdateringen er ennå ukjent, men utviklerne har sagt følgende om den:

"Denne oppdateringen løser problemer som Grenade Exploit, tilpassbar VOIP-tastbinding, å miste utstyr etter et krasj, og over 200 andre forbedringer."

Problemet med håndgranater har lenge vært en frustrasjon blant spillerne. En bug gjorde det mulig for andre i fraksjonen din å drepe deg med håndgranater i sin egen base. De kastet en granat på deg, forlot spillet og forårsaket din umiddelbare død. Andre spillere kunne deretter ta alle dine verdifulle gjenstander. Siden dette er et skytespill med eksfiltrering og målet er å samarbeide innad i fraksjonen, bør dette løses ifølge utviklerne. Har du spilt Gray Zone Warfare og hva synes du om tittelen?