Første reaksjoner er inne for Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Etter Ant-Man and The Wasp: Quantumanias verdenspremiere har tidlige kritikerreaksjoner begynt å dukke opp, og de ser ut til å være stort sett positive. Over hele linja ser Jonathan Majors' rolle som Kang the Conqueror ut til å være en rungende hit.

Colliders Steven Weintraub sier: "Marvel's #AntManAndTheWaspQuantumania er en sterk start på Phase 5. Jeg forstår nå hvorfor det heter #Quantumania.

"Jonathan Majors er utmerket som Kang og (jeg) kan ikke vente med å se hvor alt dette går."

Kritikeren Fico Cangiano forteller på sin side: «#AntManAndTheWaspQuantumania er den beste i trilogien. Høyere innsats, farer og konsekvenser. Den har også en av de beste MCU-skurkene i #Kang.

"Så snart #JonathanMajors kommer inn er det hans show. Kang er en skummel "lean-mean" multivers-slemming.

Buzzfeeds Nora Dominick er enig og twitrer: "Han er overbevisende, skremmende og gir allerede en førsteklasses jobb. Jeg elsker kompleksiteten han bringer til Kang med bokstavelig talt et enkelt blikk.

"MCU vant virkelig med denne castingen."

På den annen side kaller kritiker Simon Thompson filmen et "levende, men rotete skue."

Han fortsetter: "Den finner aldri helt fotfeste og er avhengig av stil over substans. Kvaliteten samsvarer aldri med selvtilliten. Jonathan Majors' Kang er solid, men den samlede filmen er dessverre helt ok.

I tillegg er kritikerne positive til filmens to scener etter rulleteksten, og hevder at publikum vil være glade for å se dem når filmen slippes 17. februar