Første sesong av Peacemaker er ikke kanon

John Cenas Peacemaker-karakter ble raskt en favoritt etter premieren på The Suicide Squad og fikk senere sin egen TV-serie på HBO Max, som ble godt mottatt. Det er allerede bekreftet at en andre sesong er på vei og at innspillingen begynner til sommeren, rett etter at innspillingen av Superman er avsluttet. Den andre sesongen vil finne sted etter Superman, men den første sesongen sies ikke lenger å være kanon til den nye DC Universe som lanseres på kino, bekrefter James Gunn.

Gunn ble spurt om sesong 2 av Peacemaker utspiller seg etter Superman og svarte: "Ja, Peacemaker utspiller seg etter Superman."

En fan spurte deretter om dette også gjelder den første sesongen, og Gunn svarte: "Første sesong er ikke kanon, men nei."

Takk, Geek Tyrant.