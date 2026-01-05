Første store endring på WTAs tennisranking: Amanda Anisimova passerer Coco Gauff på topp 3

HQ

Vi er bare i gang med den første hele uken i 2025, men det har allerede skjedd en betydelig endring på tennisrankingen for kvinner, ettersom verdens nummer 3 og 4 har byttet plass. Mandag 5. januar, da rangeringene oppdateres, rykker Amanda Anisimova opp til karrierens høyeste tredjeplass, mens amerikaneren Coco Gauff faller til fjerdeplass på WTA-rankingen.

Det ble ikke gitt noen nye poeng denne uken, men noen poeng ble sluppet: Gauff vant 500 poeng fra United Cup i fjor (som representant for Team USA), poeng som hun nå har mistet, og falt fra 6 763 til 6 273. Anisimova ligger fortsatt på 6 287 poeng.

Gauff, 21 år gammel, vant Roland Garros og nådde semifinalen i Australian Open i fjor. Hun kan komme tilbake blant de tre beste neste uke, hvis Team USA forsvarer United Cup-tittelen. Gauff tapte for Jessica Bouzas på mandag, men Taylor Fritz reddet en matchball, og doubleparet, bestående av Christian Harrison og Gauff selv, endte opp med å gi seieren til Team USA over Team Spain.

Akkurat nå blir imidlertid Anisimova, tre år eldre enn Gauff, den tredje spilleren født på 2000-tallet som når topp 3 i WTA, etter Swiatek og Gauff (og Alcaraz og Sinner som også teller ATP-rankingen). Gauff er imidlertid fortsatt den yngste spilleren som har vært nummer 2 i verden, ettersom hun er født i 2004.